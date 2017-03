Deutschen Botschaftsvertretern wird weiterhin der Zugang zu dem in der Türkei inhaftierten Journalisten Yücel verwehrt.

Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, kann der Korrespondent nach wie vor nicht von Angehörigen der Botschaft in Ankara oder dem Deutschen Generalkonsulat in Istanbul betreut werden. Das sei verstörend und ärgerlich. Yücel sitzt seit Ende Februar in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, sogenannte Terrorpropaganda verbreitet zu haben. Der Journalist besitzt die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit.