Die deutschen Handballer haben bei der Europameisterschaft in Kroatien mit einem Siebenmeter in der Schlussekunde vorzeitig die Hauptrunde erreicht.

Der Titelverteidiger kam gegen den WM-Dritten Slowenien in Zagreb nach einer turbulenten Schlussphase und minutenlangen Diskussionen um einen Videobeweis noch zu einem 25:25. Slowenien legte Protest gegen die Wertung des Spiels ein.



Für die deutsche Mannschaft geht es am morgigen Mittwoch gegen Mazedonien um den Gruppensieg.



Als erste Gegner des Teams von Bundestrainer Prokop in der EM-Hauptrunde stehen Olympiasieger Dänemark und Vize-Europameister Spanien fest.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.