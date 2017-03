Ralf Krauter: In Brüssel feiert man heute mit offiziellem Brimborium das zehnjährige Bestehen des European Research Council, kurz ERC. Nachdem Forschung Aktuell anlässlich des runden Jubiläums vergangene Woche schon mit Helga Nowotny gesprochen hatte, einer der Geburtshelferinnen des ERC, haben wir heute seinen Präsidenten Prof. Jean-Pierre Bourguignon gefragt: Wie stark hat der Europäische Forschungsrat die Forschung in Europa voran gebracht?

ERC hat Forschung von hoher Qualität in Europa vorangetrieben

Pierre Bourguignon: Was ich höre und was wir sehen können, ist da zum Beispiel ein ganz gutes Zeichen: Ein Prozent der meistzitierten Artikel, das ist, was man ziemlich oft als die absolut besten Artikel betrachtet, wenn man diese Anzahl ansieht für Europa - 2014 war das erste Jahr, wo Europa vor Amerika war.

Und wenn man genau betrachtet, was der Einfluss von Artikeln ist, die aus ERC-Projekten stammten, dann ist der Einfluss sehr groß. Die Anzahl dieser Artikel ist etwa 14.000 pro Jahr, und die Anzahl der Artikel, die aus ERC-Projekten stammten, ist größer als 1.000. Das ist ein Beispiel, das zeigt, dass der Beitrag von ERC zur Entwicklung von Forschung hoher Qualität in Europa ganz wichtig wurde in diesen zehn Jahren.

Für uns ganz wichtig ist auch die Priorität, die jüngeren Leuten gegeben wird. Zweidrittel der Mittel gehen an Leute, die ungefähr am Anfang ihrer Karriere sind. Und für diese Leute bringt das natürlich die Möglichkeit, ein Team um diese Leute zu bauen.

Ohne eine solche Unterstützung würde das viel später ankommen. Das macht diese Leute viel früher unabhängig. Wir wissen, das ist genau in dieser Periode, dass die Leute doch am besten etwas ganz Neues entwickeln können. Diese Möglichkeit für junge Leute, ganz gute Unterstützung zu bekommen, das bringt etwas für einige Länder ganz Neues.

Evaluationen verzeichnen mehr als 70 Prozent erfolgreiche Projekte

Krauter: Der ERC hat bislang rund 12 Milliarden Euro verteilt, habe ich gelesen, damit knapp 7.000 Spitzenforscher in Europa gefördert. Als wir uns vergangenen Sommer getroffen haben auf dem Euro Science Open Forum in Manchester, da waren gerade die ersten 200 vom ERC geförderten Projekte evaluiert worden.

Mit dem Ergebnis damals, dass 71 Prozent dieser 200 Projekte sehr erfolgreich waren, also teils wirklich zu wissenschaftlichen Durchbrüchen geführt hatten. Bei vier Prozent allerdings waren unterm Strich keine brauchbaren Ergebnisse rausgekommen. Wie lassen sich solche negativen Ausreißer künftig verhindern?

Bourguignon: Ich meine, ich würde sagen, dass vielleicht diese drei Prozent nicht so negativ sind. Das bedeutet zumindest, dass etwas Risiko genommen wurde. Das heißt, man kann nicht zur selben Zeit verlangen, dass die Panels doch etwas Risiko mit Projekten nehmen, und erwarten, dass alle Projekte völlig erfolgreich werden.

Für uns war das schon eine ganz große Überraschung, dass der Anteil der Durchbrüche – das war für diese erste Evaluation 21 Prozent, und wir haben schon die nächste Evaluation fertig gemacht, und der Anteil ist 24 Prozent für Durchbrüche und wieder ungefähr 50 Prozent für Major Scientific Advances, für ganz wichtige wissenschaftliche Fortschritte. Für uns zeigen diese beiden Evaluationen, dass mehr als 70 Prozent der Projekte erfolgreich wurden.

Finanzierung der Projekte hat ein Fünf-Jahres-Limit

Und diese drei Prozent, natürlich, man hat das Gefühl, man hätte vielleicht diese Projekte nicht unterstützen sollen. Aber in einigen Fällen die Entscheidung falsch war, dass einige Leute zum Beispiel erwarteten, dass eine besondere Technologie zur Verfügung stehen würde, aber dann ist es doch so, das ist später geworden, und nach fünf Jahren, was Leute doch dachten, sie machen würden, sie können das nicht tun, weil ein Zeug, das sie benutzten, nicht zur Verfügung steht, und deswegen müssen sie doch etwas länger dauern. Aber für unsere Projekte fünf Jahre ist doch Schluss.

Also ich finde es für uns, diese drei Prozent ist – ich glaube, nur ein Zeichen, dass wenigstens etwas Risiko genommen wurde. Und für uns ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, dass sie irgendwie doch eine großartige Idee haben, sie zum ERC kommen können. Also ich sehe das nicht negativ. Ich sehe das als ein Zeichen, dass genug Risiko genommen wurde.

