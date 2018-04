Sozialverbände aus ganz Deutschland protestieren gegen eine Anfrage der AfD zu Schwerbehinderten in Deutschland.

In einer Anzeige in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" werfen 18 Organisationen der Partei "unerträgliche Menschen- und Lebensfeindlichkeit" vor. Die AfD habe in bösartiger Weise einen abwegigen Zusammenhang von Inzucht, behinderten Kindern und Migranten suggeriert.



In der Kleinen Anfrage vom 23. März wollten AfD-Bundestagsabgeordnete von der Bundesregierung wissen, wie sich die Zahl der Behinderten in Deutschland seit 2012 entwickelt habe, und zwar insbesondere durch Heirat innerhalb der Familie. Außerdem wollten sie wissen, wie viele dieser Fälle einen Migrationshintergrund hätten.

