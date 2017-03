Die Bundesregierung hat in den vergangenen Monaten einem Zeitungsbericht zufolge deutlich mehr Anträge auf Rüstungsexporte in die Türkei abgelehnt als bisher üblich.

Das geht laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Frage des Linken-Abgeordneten van Aken hervor. In den Monaten seit November 2016 habe die Regierung in elf Fällen keine Genehmigung erteilt. Zum Vergleich: In den Jahren von 2010 bis 2015 gab es dem Bericht zufolge insgesamt acht Ablehnungen.



Hintergrund seien offenbar Befürchtungen in der Bundesregierung, dass die Rüstungsgüter zur internen Repression eingesetzt werden könnten. Deutschland und die Türkei sind Nato-Partner.



In den Grundsätzen der Bundesregierung für den Rüstungsexport heißt es über den Umgang mit Nato-Ländern: Der Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern in diese Länder sei grundsätzlich nicht zu beschränken, es sei denn, dass aus besonderen politischen Gründen in Einzelfällen eine Beschränkung geboten sei.