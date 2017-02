Zeitungsbericht FBI soll Flynn zeitig im Visier gehabt haben

Rücktritt kurz nach dem Start: Sicherheitsberater Michael Flynn (imago / UPI Photo)

In der Affäre um die Moskau-Kontakte des zurückgetretenen Nationalen Sicherheitsberaters, Flynn, hat sich die US-Bundespolizei einem Medienbericht zufolge offenbar schon früh eingeschaltet.

Nach Informationen der Zeitung "New York Times" vernahm das FBI Flynn bereits in den ersten Tagen nach dem Amtsantritt des amerikanischen Präsidenten Trump am 20.Januar. Flynn soll noch zu Zeiten der Vorgänger-Regierung mit Russlands Botschafter in Washington über die US-Sanktionen gegen Moskau gesprochen haben. Amerikanischen Bürgern ist es verboten, ohne Legitimation mit anderen Staaten zu verhandeln. Über diese Kontakte soll Flynn Vizepräsident Pence falsch informiert haben. Wie der Sprecher des Weißen Hauses, Spicer, erklärte, war Trump bereits seit mehr als zwei Wochen darüber informiert, dass sein Sicherheitsberater die Unwahrheit gesagt hatte. Irgendwann - so Spicer weiter - sei der Präsident zu dem Schluss gelangt, dass sich etwas ändern müsse und er habe Flynn um dessen Rücktritt gebeten.