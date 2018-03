Die Gleichstellungsbeauftragte im Bundesfamilienministerium, Rose-Möhring, fordert Änderungen an der Nationalhymne.

Rose-Möhring macht nach Informationen der "Bild am Sonntag" dazu in einem Rundbrief an alle Mitarbeiter des Ministeriums konkrete Vorschläge. Zum Beispiel solle im Text aus "Vaterland" das Wort "Heimatland" werden, und aus der Stelle "brüderlich mit Herz und Hand" die Formulierung "couragiert mit Herz und Hand".



Die Gleichstellungsbeauftragte verweist anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März auf Beispiele im Ausland, wo ebenfalls Änderungen vorgenommen worden seien. Sowohl Österreich als auch Kanada hätten in der jüngeren Vergangenheit ihre Nationalhymnen geändert und geschlechtsneutrale Wörter gewählt.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.