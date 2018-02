Union und SPD erwägen im Rahmen ihrer Koalitionsverhandlungen offenbar die Schaffung eines Härtefallfonds für Rentner in Ostdeutschland.

Es sei ein Prüfauftrag für ein solches Vorhaben vorgesehen, berichten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten". Das sei der Wunsch der Parteivorsitzenden, heißt es weiter. Das Volumen des Fonds sei noch offen.



In Berlin wird weiter über die Neuauflage einer Großen Koalition verhandelt; am Abend tagt in der bayerischen Landesvertretung eine Spitzenrunde.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.