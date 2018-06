Die deutschen Verwaltungsrichter haben sich im Asylstreit zwischen CDU und CSU für den Kurs von Bundesinnenminister Seehofer ausgesprochen.

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter, Seegmüller, sagte der "Welt am Sonntag", Zurückweisungen von Asylbewerbern würden die Gerichte in Deutschland entlasten. Wer an der Grenze rechtmäßig zurückgewiesen werde, erhebe erst einmal keine Klage. Laut Seegmüller haben sich bei den Verwaltungsgerichten bis zu 400.000 Asylverfahren angesammelt. Es werde noch Jahre dauern, diesen Berg abzuarbeiten. Die Verwaltungsrichter hofften deshalb, dass es gelinge, ein besser funktionierendes Asylsystem auf den Weg zu bringen.



Grünen-Chef Habeck warf der CSU dagegen vor, sie sei bereit, Europa auf ihrem Partei-Altar zu opfern. Damit stelle sie sich an die Seite von US-Präsident Trump und des ungarischen Regierungschefs Orbán.

