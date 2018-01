Gegen den Regisseur Dieter Wedel gibt es nach einem Zeitungsbericht einen weiteren Vorwurf des sexuellen Übergriffs.

Die Schauspielerin Esther Gemsch erzählt in der Wochenzeitung "Die Zeit", Wedel habe im Jahr 1980 versucht, sie zu vergewaltigen. Der Anwalt des Regisseurs erklärte, sein Mandant sei aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, sich zu äußern. Bereits Anfang des Monats hatten drei ehemalige Schauspielerinnen Wedel beschuldigt, er habe sie in den 90er Jahren sexuell bedrängt. Die Vorwürfe hat Wedel per eidesstattlicher Erklärung zurückgewiesen. Am Montag trat er als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurück.

