Nach einem Zeitungsbericht erheben vier weitere Frauen Vorwürfe gegen den Regisseur Dieter Wedel.

Unter anderem erzählt die Schauspielerin Esther Gemsch in der Wochenzeitung "Die Zeit", Wedel habe im Jahr 1980 versucht, sie zu vergewaltigen. Der Anwalt des Regisseurs erklärte, sein Mandant sei aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, sich zu äußern. Gegen ihn wird bereits wegen möglicherweise nicht verjährter Taten in den 1990-er Jahren ermittelt. Die Vorwürfe hat Wedel per eidesstattlicher Erklärung zurückgewiesen. Am Montag trat er als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurück.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.