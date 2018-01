Weitere Frauen erheben Vorwürfe gegen den Regisseur Dieter Wedel.

In der Wochenzeitung "Die Zeit" berichten Schauspielerinnen von Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung, Demütigungen und Mobbing. Eine Schauspielerin gibt an, dass sie 1980 Dreharbeiten abbrechen musste, nachdem Wedel sie gewürgt und verletzt habe.



Der Anwalt des Regisseurs erklärte, sein Mandant sei aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, sich zu äußern. Schon vor Wochen hatten Frauen ähnliche Vorwürfe erhoben, die Wedel per eidesstattlicher Erklärung zurückwies. Er sieht sich als Opfer von Vorverurteilung.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.