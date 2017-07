Die wachsende Zahl an Zuwanderern vor allem aus EU-Ländern hat einem Bericht zufolge die Finanzlage der deutschen Sozialversicherung verbessert.

Deshalb seien Renten- und Krankenkassenbeiträge trotz kostspieliger Reformen auf absehbare Zeit stabil, schreibt das "Handelsblatt" unter Berufung auf Daten der Deutschen Rentenversicherung. Demnach ist zwischen 2008 und 2015 die Zahl der Sozialbeitragszahler mit einem ausländischen Pass um 1,7 Millionen oder 53 Prozent gestiegen. Die Mehrheit davon stammte aus anderen EU-Mitgliedsländern.



CDU-Rentenexperte Weiß sagte der Zeitung, die Zahlen zeigten, dass die Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt gut funktioniere. Dies sollte in der aktuellen Debatte über Flüchtlinge und Zuwanderung mehr in den Vordergrund gerückt werden.