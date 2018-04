In der Zeitungsbranche drohen neue Warnstreiks.

In der vergangenen Nacht wurden die Tarifverhandlungen für die Journalisten an deutschen Tageszeitungen ergebnislos unterbrochen. Die Gewerkschaften DJV und Verdi erklärten in Berlin, man sei von einer Einigung nach wie vor weit entfernt. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger teilte mit, die Gewerkschaftsseite verkenne die wirtschaftlichen Spielräume der Verlage. Die Arbeitgeber haben einen Tarifvertrag mit einer 30-monatigen Laufzeit sowie zwei Lohnerhöhungen von 1,7 und 1,5 Prozent angeboten. Verdi und der DJV fordern unter anderem 4,5 Prozent mehr Geld.

