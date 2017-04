"FIFA kuscht vor Putin". Was für ein Aufmacher! Die Aufregung vorprogrammiert. Die Reaktion folgt auf dem Fuß. Politiker fordern Pressefreiheit und der Journalistenverband auch. Das müssen sie. Das ist ihr Job. Aber mal ehrlich – passt das nicht alles wunderbar in ein vorgefertigtes Bild? Die korrupte böse FIFA und der böse Russe machen gemeinsam böse Sachen und behindern die freie Presse?

Ja, passt prima, aber ist es auch wirklich so? Der Confedcup ist ein internationales Fußballturnier. Wer darüber berichten möchte, braucht vom Veranstalter wie bei jedem Sportgroßereignis eine Akkreditierung. Die gilt für die Veranstaltung, für Berichte von Fußballspielen und aus dem Umfeld. Und genau das ist auch möglich. Wer abseits der Fußballpfade berichten möchte, kann sich problemlos über die Botschaft ein Arbeitsvisum besorgen. Da hat er doch recht, der Witali Mutko, Chef des russischen Fußballverbandes und stellvertretender Ministerpräsident. "Sie können schreiben, worüber sie wollen", sagte Mutko der Agentur TASS.

Auch wenn man Mutko zu Recht mit Misstrauen begegnet: Das Problem ist hier nicht das Akkreditierungsverfahren – nein, das Problem liegt sechseinhalb Jahre zurück. Da hat die FIFA die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 an Russland vergeben. Wohl wissend, dass damit ein Land das Fußballfest ausrichtet, in dem Menschenrechte, Meinungs- und Pressefreiheit wenig zählen.

Kritische Berichterstattung gibt es nur in wenigen Programmen

Und jetzt, ein Jahr vorher, geht das Geheule los? Fußballreporter berichten über Fußball und haben sich bisher gerade nicht durch kritische Berichterstattung abseits des Spielfeldes verdächtig gemacht. Sportpolitische, kritische und hintergründige Berichterstattung gibt es ohnehin nur in wenigen Programmen und Zeitungen. Und die – in der Tat – werden behindert. Zum Beispiel ein Kamerateam der ARD Sportschau als es aus Anlass des Länderspiels der Fußball-Nationalmannschaft in Aserbaidschan dort drehen wollte und keine Genehmigung bekam. Der DFB hat sich damals dazu auf Anfrage nicht geäußert. Beim Aufreger-Aufmacher der Bildzeitung allerdings lässt sich Präsident Reinhard Grindel vor den Karren spannen und fordert Pressefreiheit für Journalisten beim Confed Cup und natürlich bei der WM.

Und jetzt? Freie Berichterstattung vom Confedcup und der WM und alles ist gut? Nein. Aus drei Gründen:

Erstens: Wer Sport-Großveranstaltungen in autokratische, korrupte Staaten vergibt, muss sich zu Recht kritisieren lassen.

Zweitens: Wer wie "Bild" aus einer Akkreditierungsgenehmigung einen Aufreger und einen Aufmacher macht und damit den Boykott der Veranstaltung begründet, spielt falsch. Die "Fifa kuscht vor Putin"-Aktion klingt eher nach Kampagne als nach Kampf für freie Presse.

Und Drittens: Wer Kritik an Russland oder der FIFA übt, hat oft genug berechtigten Anlass. In diesem Fall kommt der Aufschrei sechseinhalb Jahre zu spät.