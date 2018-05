Nach Zensurvorwürfen darf der chinesische Sender Mango TV den Eurovision Song Contest nicht weiter ausstrahlen.

Die European Broadcasting Union (EBU) teilte mit, man habe dem Sender die Übertragungsrechte entzogen. Das gestrige zweite Halbfinale war demnach bereits nicht mehr im chinesischen Fernsehen zu sehen, auch auf das Finale müssen Fans in China verzichten.



Mango TV hatte nach Angaben der EBU Szenen mit dem tätowierten albanischen Sänger Eugent Bushpepa aus der Ausstrahlung des ersten Halbfinales am Mittwoch herausgeschnitten, ebenso eine romantische Tanzszene mit zwei Männern im irischen Beitrag. Außerdem wurden Regenbogenfahnen, die LGBTQ-Aktivisten bei der Veranstaltung geschwenkt hatten, verpixelt gezeigt.



Die EBU erklärte, der ESC stehe für Inklusion und zelebriere Vielfalt durch Musik. Staatliche Zensur widerspreche diesen Werten. Der Staatssender Hunan TV, zu dem Mango TV gehört, teilte mit, man habe von der redaktionellen Bearbeitung des ESC-Beitrags nichts gewusst.



In China sind die Darstellung gleichgeschlechtlicher Beziehungen und Inhalte mit einem homosexuellen Bezug im Fernsehen und auf Streaming-Diensten verboten. Seit diesem Jahr dürfen auch keine tätowierten Personen mehr gezeigt werden - Tattoos stehen auf der Schwarzen Liste "dekadenter Subkultur-Elemente".

