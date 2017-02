Zentralafrika UNO-Sicherheitsrat fordert Feuerpause

Der UNO-Sicherheitsrat ruft die "bewaffneten Gruppen" in Zentralafrika zur Teilnahme an Friedensgesprächen auf. (afp/Smith)

Der UNO-Sicherheitsrat hat die Konfliktparteien in der Zentralafrikanischen Republik zu einer sofortigen Feuerpause aufgefordert.

Das Gremium rief die "bewaffneten Gruppen" zudem zur Teilnahme an Friedensgesprächen auf, wie die amtierende ukrainische Ratspräsidentschaft in New York mitteilte. Am Wochenende hatte die UNO-Friedensmission Minusca mit Kampfhubschraubern Rebellen angegriffen, die sich der Stadt Bambari näherten.



Die Vereinten Nationen haben derzeit knapp 10.000 Soldaten und fast 2.000 Polizisten in Zentralafrika stationiert. Nach dem Sturz des christlichen Präsidenten Bozizé im Jahr 2013 hatten überwiegend muslimische Rebellen die Macht in dem Land übernommen. Noch immer kontrollieren bewaffnete Gruppen weite Teile. Ein Waffenstillstand, der vor über einem Jahr den Bürgerkrieg beenden sollte, ist brüchig.