Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, hält die Diskussion über die Kommunion für protestantische Ehepartner für überflüssig.

Sternberg sagte im Deutschlandfunk, die gemeinsame Kommunion für gemischt-konfessionelle Paare sei in Deutschland längst eine gut funktionierende und wunderbare Praxis. Durch den Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz bekomme sie lediglich eine kirchenrechtliche Übereinstimmung.



Mehr als drei Viertel der katholischen Bischöfe in Deutschland hatten zugestimmt, dass protestantische Ehepartner in katholischen Kirchen die Kommunion empfangen dürfen. Sieben Konservative sind allerdings dagegen und haben sich an den Vatikan gewandt. Sie bezweifeln, dass eine nationale Bischofskonferenz einen Beschluss von solcher Tragweite fassen kann. Eine Delegation kommt heute mit Vertretern der Römischen Kurie zusammen. Unter den Teilnehmern sind der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Marx, und der Kölner Kardinal Woelki als die jeweils wichtigsten Vertreter der beiden Konfliktparteien.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.