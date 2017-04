Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat sich dafür ausgesprochen, in Integrationskursen für Flüchtlinge den Antisemitismus stärker zum Thema zu machen.

In der "Welt am Sonntag" schlägt er vor, dass Kursteilnehmer eine KZ-Gedenkstätte oder ein jüdisches Museum besuchen. Antisemitismus unter Muslimen bereitet dem Zentralrat zunehmend Sorgen. Zuletzt hatte der Fall eines jüdischen Jungen in Berlin Aufsehen erregt, der von arabischen und türkischen Mitschülern über Monate drangsaliert wurde und schließlich die Schule verließ.



Schuster betonte, Integration könne nicht innerhalb von wenigen Jahren gelingen. Mit Blick auf die Erfahrungen mit jüdischen Einwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion in den 1990er-Jahren sagte der Zentralratsvorsitzende, eine vollständige Integration dauere eine, wenn nicht sogar zwei Generationen.