Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat den früheren Bundestagspräsidenten Lammert mit dem Leo-Baeck-Preis ausgezeichnet.

Zentralratspräsident Schuster hob bei der Verleihung in Berlin das Engagement des CDU-Politikers für die Demokratie und die deutsch-israelische Freundschaft hervor. Zum Holocaust-Gedenken habe er stets eindrückliche und teils unbequeme Worte gefunden und alle Opfergruppen in den Blick genommen. Lammert zeichne sich durch einen festen eigenen Standpunkt aus und sei zugleich offen für andere Haltungen, so Schuster weiter. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis erinnert an den Rabbiner Leo Baeck. Zu den bisherigen Preisträgern gehören der ehemalige Bundespräsident von Weizsäcker und Bundeskanzlerin Merkel.

