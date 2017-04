Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, hat der AfD vorgeworfen, auf dem Rücken der jüdischen Gemeinschaft gegen Muslime zu hetzen.

Schuster sagte im Deutschlandfunk, die AfD versuche, mit Vorurteilen und Ressentiments gegen Minderheiten Menschen auf ihre Seite zu bringen. Dafür die jüdische Gemeinschaft heranzuziehen, sei mehr als dreist.



Schuster räumte ein, dass es in der jüdischen Gemeinschaft Sorgen gebe, dass mit der Zuwanderung der Antisemitismus in der Gesellschaft zunehme. Es sei aber falsch, Muslime pauschal für antisemitisch zu halten.



Schuster reagierte auf Äußerungen von AfD-Chefin Frauke Petry. Sie hatte ihre Partei als "Garant jüdischen Lebens in Zeiten antisemitischer Migration in Deutschland" bezeichnet.