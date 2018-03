Der Zentralrat der Muslime hat zum Internationalen Frauentag das Recht für muslimische Frauen gefordert, ihr Kopftuch in jedem Beruf zu tragen.

Die stellvertretende Vorsitzende des Islamverbands, Soykan, kritisierte die gestrige Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, einer muslimischen Rechtsreferendarin das Tragen ihre Kopftuches in der Ausbildung zu verwehren. Soykan sagte in Köln, damit werde das Selbstbestimmungsrecht der muslimischen Frau mit Füßen getreten, die Einschränkung ihrer Berufswahl einfach so hingenommen und zudem die Religionsfreiheit eingeschränkt.



Ein normales Glaubensmerkmal wie das Kopftuch werde unter dem Vorwand der Neutralitätsachtung zum Politikum gemacht.

