Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek, sieht islamistische Extremisten auf dem Rückzug.

Das mache sie allerdings nicht weniger gefährlich, sagte er der "Bild am Sonntag". Er rief die Gläubigen auf, sich an Demonstrationen gegen Terror zu beteiligen. Gerade jetzt gelte es, öffentlich Gesicht zu zeigen. Mit Blick auf die relativ geringe Beteiligung an einem von Muslimen organisierten Friedensmarsch vergangene Woche in Köln sagte er, viele Muslime befürchteten wohl eine Stigmatisierung, wenn sie gegen Terror auf die Straße gingen. Das sehe er anders. Mazyek wies auch das Argument des türkischen Moschee-Verbands Ditib zurück, wonach dies Gläubigen im Fastenmonat Ramadan nicht zuzumuten sei. Zwei Stunden Laufen seien nicht allzu schwer, so der Zentralratsvorsitzende. - Die Ditib hatte eine Teilnahme an dem Friedensmarsch abgelehnt.