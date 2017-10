Der Zentralrat der Muslime in Deutschland rät dazu, den AfD-Kandidaten Glaser zum Bundestagsvizepräsidenten zu wählen.

Der Vorsitzende Mazyek sagte der Deutschen Presse-Agentur, er verstehe zwar die Beweggründe der Abgeordneten, die Glaser bei der konstituierenden Sitzung des Bundestages ihre Stimme verweigert hätten. Man dürfe der AfD aber keine Opferrolle zugestehen. Aus seiner Sicht wäre es daher besser, Glaser zu akzeptieren. Dann würde, so Mazyek, zwar ein Islamhasser und Rassist zum Bundestagsvizepräsidenten - aber das sei Deutschland im Jahr 2017; das sei traurig, aber wahr.



Glaser hatte als einziger Kandidat nicht die nötige Mehrheit erhalten. Ihm wird vorgeworfen, er stelle die Religionsfreiheit der in Deutschland lebenden Muslime in Abrede. Der AfD-Politiker weist diesen Vorwurf zurück.