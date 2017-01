Zentralrat der Muslime "Vorgehen der Polizei an Silvester war gerechtfertigt"

Polizisten am Kölner Hauptbahnhof am Silvesterabend. (imago stock&people)

Der Zentralrat der Muslime sieht den Polizeieinsatz in Köln in der Silvesternacht nicht als problematisch an.

Der Vorsitzende Mazyek sagte der Zeitung "Die Welt", die Polizei habe selbst ein existenzielles Interesse daran, diskriminierungsfreie Arbeit zu leisten. Die massiven Kontrollen von nordafrikanisch aussehenden Männern seien gerechtfertigt gewesen, wenn man die sexuellen Belästigungen am Hauptbahnhof vor einem Jahr bedenke. Mazyek betonte, er sehe keine bewusste Diskriminierung.



Kritik äußerte er an dem von der Polizei benutzten Begriff "Nafris" für "Nordafrikanische Intensivtäter". Die Abkürzung verbinde Nordafrikaner und Kriminalität. Dieser direkte Kontext erfülle den Tatbestand des Rassismus, so Mazyek. Die Polizei hat sich von dem Begriff inzwischen distanziert.