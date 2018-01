In Berlin ist an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden.

Am Denkmal für die in der Nazizeit verfolgten Homosexuellen wurde am Vormittag ein Kranz niedergelegt. Am Abend findet eine Podiumsdiskussion im Großen Haus des Berliner Ensembles statt, an der auch Bundesaußenminister Gabriel teilnehmen wird. Er hatte zum Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen.



Der Gedenktag war 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Herzog eingeführt worden. Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.