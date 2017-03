So eine Janet Yellen könnte Europa gut gebrauchen. Eine Zentralbank-Präsidentin, die nüchtern auf die Wirtschaftsdaten schaut. Die handelt, wenn es geboten ist, und die nicht auf einer Mission ist, wie der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Der hat sich eine Niedrigzinspolitik in den Kopf gesetzt, koste es, was es wolle. Seine Amtskollegin in den USA dagegen weiß: jede Niedrigzinsphase muss auch irgendwann einmal ein Ende haben. Sonst kommt es zu gefährlichen Blasen an den Märkten und möglicherweise erneut zu einer Finanzkrise.

Geld kostet wieder Geld

Mit ihrer Entscheidung, den Leitzins in den USA um weitere 25 Basispunkte zu erhöhen, demonstriert Yellen der ganzen Welt: Die Zeit der niedrigen Zinsen ist vorbei. Die Normalisierung ist unumkehrbar: Geld kostet wieder Geld. Wenn ich mir welches leihe, gebe ich dafür einen Zins. Nur so kann Kapital arbeiten. Das ist der Puls einer Marktwirtschaft.

Ebenso wichtig: Mit dieser dritten Zinserhöhung seit Ausbruch der globalen Finanzkrise verschafft sich die US-Notenbank wieder dringend nötige Spielräume. Denn nur dann, wenn es überhaupt eine gewisse Zinshöhe gibt, haben die Währungshüter die Möglichkeit zu handeln. Wer sagt denn, dass es bei dem aktuellen Aufschwung in den USA bleibt? Krisen und Kriege – unter einem Donald Trump durchaus vorstellbar. Die Federal Reserve macht ihren Job: sie lädt jetzt gleichsam die Batterien auf, die sie braucht, um in einem neuen Rezessionsszenario überhaupt agieren zu können.

Die Mühen von EZB-Präsident Draghi wirkten zuletzt hilflos

Das ist weitsichtig und überzeugend. Entsprechendes kann man von der EZB leider nicht sagen. Die Mühen von EZB-Präsident Draghi, den Nullzins und den offenen Geldschrank der EZB noch irgendwie zu erklären, wirkten zuletzt hilflos. Inzwischen liegt die Inflation im Euro-Raum nicht mehr nur bei der gewünschten Zielmarke von knapp unter zwei Prozent, sondern sogar darüber: Im Februar betrug sie genau 2,0 Prozent. Das sind die harten Wirtschaftsdaten, an denen sich eine Notenbank orientieren sollte. Es geht nicht um das Über-Wasser-Halten von verschuldeten Ländern wie Italien oder Griechenland, also um eine konjunkturelle Hilfe, sondern die Aufgabe einer Zentralbank ist es an erster Stelle, die Preise stabil zu halten. Das ist Geldpolitik. Dafür gibt es eine Notenbank. Das weiß Janet Yellen an der Spitze der Federal Reserve besser als Draghi an der Spitze der EZB. Und deshalb könnten wir eine Yellen hier in Europa gut gebrauchen.

Klemens Kindermann (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Klemens Kindermann ist seit 2009 Abteilungsleiter Wirtschaft und Gesellschaft beim Deutschlandfunk. Von 1991 bis 1997 war er Redakteur und Korrespondent der Deutsche Presse-Agentur (dpa). Danach wechselte er 1997 zur Wirtschafts- und Finanzzeitung "Handelsblatt", wo er als Fachredakteur, Desk-Chef im neu geschaffenen Newsroom und ab 2004 als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft & Politik tätig war.