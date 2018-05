Das Zinstief bedroht nach Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin zunehmend die betriebliche Altersvorsorge.

Ohne zusätzliches Kapital von außen würden einige Pensionskassen nicht mehr ihre vollen Leistungen erbringen können, sagte Bafin-Chef Grund in Frankfurt am Main. Die Lage werde sich bei anhaltend niedrigen Zinsen weiter verschärfen. Etwa ein Drittel der rund 130 Pensionskassen in Deutschland habe man bereits unter verschärfter Beobachtung, erklärte Grund. Die Niedrigzinsphase erschwert es Lebensversicherern und Pensionskassen, die vor Jahren zugesagten, vergleichsweise hohen Zinsen zu erwirtschaften. Im schlimmsten Fall drohen Leistungskürzungen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.