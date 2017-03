Bundeskanzlerin Merkel hat mehr zivilgesellschaftliches Engagement gefordert.

Die Politik könne nicht dafür sorgen, dass sich die Bürger immer wieder daran erinnerten, was die Voraussetzungen für Demokratie seien, sagte Merkel in Berlin. Dies könne nur gelingen, wenn es dazu eine große gemeinsame Bewegung gebe. Als Beispiel nannte sie die proeuropäischen Demonstrationen "Pulse of Europe", die jeden Sonntag in vielen europäischen Städten stattfinden. Wenn es solche Bekenntnisse nicht mehr gebe, habe Politik ihr Fundament verspielt, so hieß es.