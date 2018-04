Zögerliche Aufarbeitung Warum sich Deutschland mit dem kolonialen Erbe weiter schwer tut

Obwohl der Kolonialismus in Deutschland seit rund einem Jahrhundert Geschichte ist, lagern in den Kellern vieler Museen und Institute noch immer politisch und wissenschaftlich sensible Altlasten.

Mit Beiträgen von Michael Stang

