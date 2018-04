Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat Bundeskanzlerin Merkel dazu aufgerufen, den Handelsstreit mit den USA zu entschärfen.

Ein solcher Konflikt hätte keine Gewinner, sagte DGB-Vorstandsmitglied Körzell dem Portal "Business Insider". Fairer Handel habe nichts mit Protektionismus oder Dumpingexporten zu tun. In beiden Fällen litten am Ende die Arbeitnehmer. Der Präsident des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels, Bingmann, warnte vor etwaigen Vergeltungsmaßnahmen der Europäischen Union. Sollte Brüssel mit Ausgleichszöllen dagegen halten, könnten unbeteiligte Unternehmen beeinträchtigt werden, sagte er der Rheinischen Post.



Die USA haben die EU von Importzöllen auf Stahl und Aluminium vorerst ausgenommen. Für Verhandlungen wurde eine Frist bis 1. Mai gesetzt. Wie die Frankfurter Allgemeine berichtet, ist eine Einigung aber nicht in Sicht. Die EU erwägt im Gegenzug Schutzzölle auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder und Jeans.

