US-Präsident Trump hat der Europäischen Union mit höheren Zöllen auf Autos gedroht.

Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania sagte Trump, er werde Mercedes Benz und BMW mit Zöllen belegen. Autos seien das große Problem. Tatsächlich sind die Zölle auf Autos in den USA bislang niedriger als in der EU. Die USA schlagen 2,5 Prozent auf Autos aus der EU auf, in der Europäischen Union sind es dagegen 10 Prozent Zoll auf amerikanische Wagen.



Trump hatte am Donnerstag Importzölle auf Stahl und Aluminium erlassen. Auf Twitter beklagte er sich über die schlechte Behandlung der USA durch die EU. Er schrieb, wenn die EU ihre Zölle auf US-Produkte aufgebe, würden auch die USA die Aufschläge wieder fallen lassen.

