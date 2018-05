Im Bemühen um ein Ende des Zollstreits zwischen der EU und den USA gibt es keinen Durchbruch.

Sowohl EU-Handelskommissarin Malmström als auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprachen heute mit US-Handelsminister Ross. Eine Sprecherin Malmströms teilte mit, nun müsse US-Präsident Trump eine Entscheidung treffen. Altmaier sagte, man habe in den vergangenen Wochen nichts unversucht gelassen, um Arbeitsplätze in Deutschland und in Europa zu schützen und um freien Welthandel möglich zu machen. - Am Freitag laufen die Ausnahmen für EU-Unternehmen bei US-Sonderzöllen für Stahl und Aluminium ab.



Die Gespräche mit Ross fanden am Rande eines Ministertreffens der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Paris statt.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.