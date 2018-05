Vor der Entscheidung von US-Präsident Trump über Zölle auf Stahl und Aluminium aus der EU hat Frankreichs Staatschef Macron vor den wirtschaftlichen Folgen gewarnt.

Man könne darüber nachdenken, Wähler glücklich zu machen, sagte Macron bei einer Veranstaltung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Paris. Allerdings hätten diejenigen, die bilaterale Handelskriege führten, letztlich Preissteigerungen und mehr Arbeitslosigkeit erlebt.



Am Rande des OECD-Treffens sprachen sowohl EU-Handelskommissarin Malmström als auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit US-Handelsminister Ross. Fortschritte im Streit um die Zölle gab es dabei nicht. - Am Freitag läuft die Frist ab, bis zu der EU-Unternehmen von den US-Sonderzöllen ausgenommen sind.

