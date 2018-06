Deutsche Wirtschaftsverbände sehen im Zollstreit zwischen den USA und China auch für deutsche Unternehmen eine Gefahr.

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Kempf, sagte, es drohe eine weltweite Protektionismusspirale. Offener Handel sei für den Wohlstand und die Beschäftigung essenziell. Im vergangenen Jahr seien rund neun Prozent der deutschen Warenausfuhr in die USA und etwa sieben Prozent nach China gegangen. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Schweitzer, befürchtet nach eigenen Worten, dass die deutschen Unternehmen in die Mühlen des Handelsstreits zwischen den USA und China geraten. Die neuen Zölle seien auch eine Bedrohung für den noch andauernden Aufschwung der Weltwirtschaft.



US-Präsident Trump verhängt gegen China Handelszölle auf Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar. China kündigte Vergeltungsmaßnahmen im gleichen Umfang an. Das Handelsministerium teilte mit, man wolle keinen Handelskrieg, müsse aber zurückschlagen. Man werde seine Interessen verteidigen. Die US-Maßnahmen schadeten der weltweiten Handelsordnung, hieß es weiter aus Peking. Hintergrund ist der Streit über das US-Handelsdefizit mit China.

