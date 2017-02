Zu viele EU-Gelder? Barley (SPD) verteidigt Schulz-Vertrauten

"Es lässt tief blicken, wie nervös die Union ist": SPD-Generalsektretärin Katarina Barley. (dpa/picture alliance/Fredrik von Erichsen)

SPD-Generalsekretärin Barley hat Berichte über eine großzügige Inanspruchnahme von EU-Geldern durch einen Vertrauten des designierten Kanzlerkandidaten Schulz zurückgewiesen.

Schulz' Europawahlkampf-Manager Engels habe sich entsprechend geltender EU-Regeln korrekt verhalten, betonte Barley im Deutschlandfunk. Zwar könne man über die Sinnhaftigkeit solcher Regelungen diskutieren. Es sei aber auffällig, dass nun plötzlich ein Mitarbeiter angegriffen werde, nachdem Schulz in Umfragen gegen Kanzlerin Merkel erfolgreich sei. Es lasse tief blicken, wie nervös die Union sei, betonte Barley.



Dem Schulz-Vertrauten Engels wird vorgeworfen, allein im Jahr 2012 als Presseattaché des Europaparlaments in Berlin Gehaltszuschläge und Reisekostenerstattungen von 16.000 Euro erhalten zu haben. Dies sei möglich gewesen, weil Engels formal in Brüssel angestellt gewesen sei, obwohl er vorwiegend in der deutschen Hauptstadt gearbeitet habe. Davon soll Engels auch steuerlich profitiert haben.