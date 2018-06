Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft warnt vor einem Kollaps des Rettungswesens.

Das ARD-Fernsehen zitiert aus einem Brief der Gewerkschaft an Bundesgesundheitsminister Spahn. Die Feuerwehren wenden sich demnach gegen zu viele Bagatelleinsätze. Für lebensbedrohlich verletzte oder erkrankte Patienten drohten fatale Folgen. In allen Großstädten seien die Rettungskräfte überlastet oder an der Grenze zur Überlastung, betonte die Gewerkschaft.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.