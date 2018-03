Facebook-Chef Zuckerberg hat in der Affäre um millionenfach abgeschöpfte Nutzerdaten Fehler eingeräumt. International wächst der Druck auf das Unternehmen. Zuckerberg erklärte, Facebook habe bereits vor Jahren Maßnahmen ergriffen, um Datenmissbrauch wie im Fall von "Cambridge Analytica" künftig zu verhindern, erklärte er. Es seien aber weitere Schritte erforderlich.

Zuckerberg erklärte sich bereit, dem US-Kongress Rede und Antwort zu stehen. In einem CNN-Interview fügte er dann noch eine Entschuldigung hinzu: "Das war ein grober Vertrauensbruch und es tut mir sehr leid, dass das passiert ist."



Medienberichten zufolge soll das Unternehmen "Cambridge Analytica" Profile von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern ohne deren Genehmigung abgegriffen haben. Möglicherweise wurden die Daten in der Folge benutzt, um den US-Wahlkampf des späteren Präsidenten Trump zu beeinflussen. In den Vereinigten Staaten und Großbritannien leiteten die Behörden Untersuchungen ein.



Bundesjustizministerin Barley forderte eine Erklärung. Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, sie erwarte, dass das europäische Facebook-Management gegenüber der Bundesregierung umfassend zu diesem Skandal Stellung beziehe. Sie habe Vertreter des Sozialen Netzwerkdienstes ins Justizministerium bestellt.



Die CSU-Politikerin und Staatsministerin für Digitalisierung, Bär, sagte dem Magazin "Focus", Facebook verspiele gerade seinen Ruf gänzlich. Sie könne dem Unternehmen nur raten, in Europa keinen weiteren Konflikt zu schüren. EU-Justizkommissarin Jourová warnte in Washington vor einer Bedrohung der Demokratie, denn es gehe auch um Auswirkungen auf die demokratische Debatte und auf Wahlen.



Im Dlf kommentierte Falk Steiner, die Politik habe jahrelang weitgehend tatenlos zugeschaut.



Der Jurist Thilo Weichert - früherer Datenschutzbeauftragter in Schleswig-Holstein - betonte im Interview, Facebook verstoße seit Jahren gegen den Datenschutz.



Auch der Dlf-Podcast "Der Tag" befasste sich gestern mit dem Thema.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.