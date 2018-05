Nach dem Zugunglück mit zwei Toten in Bayern hat die Polizei den zuständigen Fahrdienstleiter festgenommen.

Nach ersten Ermittlungen sei der Unfall auf menschliches Versagen zurückzuführen, teilte das Polizeipräsidium in Augsburg mit. Gestern Abend war eine Regionalbahn am Bahnhof Aichach gegen einen stehenden Güterzug geprallt. Bei den Toten handelt es sich um den Lokführer des Personenzugs sowie um eine Passagierin. 14 Menschen wurden verletzt.



Weitere Informationen in diesem Beitrag aus den "Informationen am Mittag".

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.