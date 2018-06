Mit einer Gedenkfeier in Eschede wird zur Stunde an die 101 Menschen erinnert, die vor 20 Jahren mit einem ICE tödlich verunglückt sind.

Angehörige, Überlebende und Helfer sowie Vertreter des Landes Niedersachsen und der Bahn nehmen an der Zeremonie teil, darunter Ministerpräsident Weil und Konzernchef Lutz. Zum Zeitpunkt des Unfalls um kurz vor elf Uhr gedachten die Teilnehmer mit einer Schweigeminute der Toten.



Am 3. Juni 1998 brach ein Radreifen des ICE. Der Zug entgleiste bei Tempo 200 und prallte gegen eine Betonbrücke in Eschede. Es war das schwerste Bahnunglück in der Geschichte der Bundesrepublik.

