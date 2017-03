Die Europäische Union sucht weiter nach einer einheitlichen Linie für die Zeit nach dem Brexit. Der Vorschlag eines Europa der zwei Geschwindigkeiten bei der Integration bleibt umstritten, das ist beim Gipfeltreffen in Brüssel deutlich geworden.

Vor allem in osteuropäischen Staaten wird ein Vorpreschen großer Staaten Westeuropas kritisch gesehen. Einige Länder haben Sorge, dass ein solches Modell Europa spalten könnte. Kommissionspräsident Juncker versicherte, "es werde kein neuer Eiserner Vorhang" durch Europa gezogen. Der Ansatz ziele nicht auf den Ausschluss einzelner Mitgliedsländer ab. Es gehe darum, das Vorgehen für diejenigen zu organisieren, die mehr wollten, sagte er.



Auch Bundeskanzlerin Merkel räumte ein, dass es in einigen Ländern die Befürchtung gebe, die Pläne könnten zu einem Europa erster und zweiter Klasse führen. Vielmehr solle jedes Mitglied Zugang zu Projekten haben, müsse sich aber nicht beteiligen.



Bei ihrem Treffen in Brüssel hatten die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten ohne Großbritannien über die künftige Ausrichtung der EU in den kommenden zehn Jahren beraten. Der Gipfel ist ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen, weil Polen seine Zustimmung verweigerte. Das Land hatte aus Verärgerung über die Wiederwahl von Ratspräsident Donald Tusk seine Zustimmung verweigert. Polen ist entschiedener Gegner eines Europa verschiedener Geschwindigkeiten. Ministerpräsidentin Szydlo erklären, ihr Land sei gegen eine Bildung elitärer Clubs in der Gemeinschaft.