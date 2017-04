Die Beschäftigten des Autobauers Opel sollen heute darüber informiert werden, wie es nach der Übernahme durch den Peugeot-Citroen-Konzern weitergeht.

An allen deutschen Opel-Standorten finden am Mittag Betriebsversammlungen statt. Gestern hatten sich Peugeot-Vorstandschef Tavares und Opel-Vertreter mit Bundeswirtschaftsministerin Zypries in Berlin getroffen. Dabei bekräftigte Tavares, dass bestehende Tarifvereinbarungen, Standortgarantien und Beschäftigungszusagen bei Opel eingehalten werden sollen. Der Autobauer hat in Deutschland 19.000 Menschen Beschäftigte.