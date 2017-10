Nach der Landtagswahl in Niedersachsen denken die Vertreter von CDU und SPD über den künftigen Kurs ihrer Parteien nach.

Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Günther, sagte im Deutschlandfunk, er halte die Diskussion über die Ausrichtung der CDU für absolut richtig. Es gebe neben Befürwortern eines konservativeren Kurses allerdings auch viele Menschen, die sagten, dass man Wahlen nur in der Mitte gewinnen könne.



Wer sich Sorgen über die Zuwanderung der vergangenen Jahre mache, dem müsse man eine Perspektive bieten. "Menschen, die aber sagen, wir wollen hier per se keine Menschen aus anderen Ländern haben, denen kann die Union dauerhaft keine Perspektive bieten", erklärte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident.



Aus Günthers Sicht hätte sich die Bundes-CDU besser profilieren können, wenn sie schon früher mit der Arbeit einer neuen Regierungsbildung begonnen hätte. "Das, was die Menschen am meisten wollen, und was Populisten kleinmacht, ist Handlungsfähigkeit von den Parteien, die es gut mit Deutschland meinen."



Die SPD-Politikerin Barley verwies nach dem Wahlsieg der SPD in Niedersachsen auf den eingeleiteten Erneuerungsprozess der Sozialdemokraten. Nach den Verlusten bei der Bundestagswahl seien sich alle einig, dass die SPD sich künftig weiblicher zeigen müsse. Barley sagte im Deutschlandfunk, die Partei habe ein Image, das ihr nicht gerecht werde. Viele in der Bevölkerung betrachteten die SPD eher als älter und männlich geprägt.



Die Vielfalt, die jetzt schon herrsche, müsse noch besser sichtbar werden, sagte die amtierende Bundesfamilienministerin. Man müsse raus aus den klassischen Strukturen und neue Kommunikationsformen suchen. Daran sollten auch die vielen Neumitglieder beteiligt werden.