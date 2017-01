Zum Tod des Dirigenten Georges Prêtre Internationaler Pultstar

Er war ein exzellenter Kenner des französischen Repertoires - aber nicht nur: Der Dirigent Georges Prêtre genoss internationales Renommee und leitete unter anderem 1966 die Aufführung zur Einweihung der neuen Met in New York. Am 4. Januar ist er im Alter von 92 Jahren in Frankreich gestorben.