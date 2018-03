Als "großen Verlust" bezeichnet der Direktor des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, Jürgen Renn, den Tod des Physikers Stephen Hawking.

Hawking habe sich "in seinen Äußerungen nicht nur auf die Wissenschaft beschränkt, sondern auch zum Schicksal der Menschheit hier und da Stellung genommen" - und er habe damit weltweites Interesse hervorgerufen, sagte Renn im Deutschlandfunk. Hawking sei zudem als Mensch eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen, da er seine Krankheit sehr lange und tapfer ertragen habe. Er habe gezeigt, dass man damit ein "menschenwürdiges und sogar kreatives Leben" führen könne.



DLF-Wissenschaftsredakteur Ralf Krauter führte aus, warum Hawkung nie einen Nobelpreis bekam. Nach ihm sei die sogenannte Hawking-Strahlung benannt. Er habe postuliert, dass auch Schwarze Löcher unter bestimmten Umständen doch eine Art Licht aussendeten. Inzwischen gingen viele davon aus, so Krauter, dass es diese "Hawking radiation" tatsächlich geben müsse, aber sie sei bislang noch nie experimentell nachgewiesen worden. Das sei wahescheinlich einer der Gründe, warum Hawking nie den Nobelpreis bekommen habe.



Dennoch sei der Mann einer der berühmtesten Physiker unserer Tage gewesen und habe fast einen Bekanntheitsgrad wie Albert Einstein erreicht. Krauter nannten Hawking einen Popstar der Physik und bekannte, dass dessen Weltbestseller "Eine kurze Geschichte der Zeit" von 1988 ihn wie auch so viele andere junge Menschen damals geprägt habe. In dem Buch habe sich ein theoretischer Physiker die Mühe gemacht, die Relativitätstheorie und die Quantentheorie so zu erklären, dass Normalsterbliche sie verstehen könnten - "zumindest bis Seite hundert, dahinter wird es dann doch ein bisschen speziell." Er habe dann Physik studiert, um auch den Rest des berühmten Buches zu verstehen, führte Krauter aus.



Renn, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte, ging noch etwas näher auf die Forschungsleistung Hawkings ein. Dessen wissenschaftlicher Ruhm bestehe vor allem in dem Ausloten der Konsequenzen von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie. Nachdem diese Theorie ein wenig in Vergessenheit geraten sei, müsse Hawking nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrer Rennaissance in Verbindung gebracht werden, meinte Renn. Zusammen mit Roger Penrose habe Hawking gezeigt, dass "diese Singuaritäten, diese Unendlichkeiten, die in den Lösungen der Allgemeinen Relativitätstheorie auftreten, nicht irgendwie ein 'Bug' der Theorie sind, sondern dass sie wirklich dazugehören und tiefe Aussagen haben". Renn führte aus, Hawking habe zudem zum Verständnis von Schwarzen Löchern beigetragen, die noch als "ganz exotische Gebilde" in dieser Theorie auftauchten und heute aber Teil des physikalischen Weltbildes seien.



Hawking sei auf die geniale Idee gekommen, zu untersuchen, wie sich Quantenfelder in der Nähe Schwarzer Löcher verhielten. Er habe festgestellt, dass sie sie entgegen bisheriger Überzeugungen doch wie thermische Objekte verhielten, also eine Art Wärmestrahlung aussendeten. Diese Strahlung könne man nicht messen, da sie viel zu schwach sei, aber sie sei "eines der sichersten Resultate einer Begegnung von Quantentheorie und Relativitätstheorie", betonte Renn.



Mit seiner Äußerung, für die Entstehung des Universums brauche es keinen Gott, hatte Hawking viele Anfeindungen auf sich gezogen. Renn meinte, auch dafür gebühre Hawking Anerkennung, dass er solche Fragen immer wieder aufgeworfen habe, obwohl sie von der Naturwissenschaft nicht mehr offensiv diskutiert würden.



Der britische Astrophysiker Stephen Hawking war heute im Alter von 76 Jahren in Cambridge verstorben. Aufgrund einer Nervenkrankheit saß der Wissenschaftler im Rollstuhl. Er kommunizierte über einen Sprachcomputer, der Hawkings Befehle durch dessen Augen-Bewegungen erkannte und ausführte. Eine Würdigung im Dlf anlässlich des 75. Geburtstags können Sie hier nachlesen.