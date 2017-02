"Lasst uns die Utopien begraben - und andere aufbauen", sei das Motto der Arte-Povera-Künstler gewesen, so Herzogenrath. Sie wollten mit anderen Materialien auf das Einfache, die wirklich wichtigen Fragen zurückkommen. Jannis Kounellis war am Donnerstag mit 80 Jahren in Rom gestorben.

Wulf Herzogenrath (dpa)Der Kurator und Kunsthistoriker Wulf Herzogenrath war u.a. Direktor des Kölnischen Kunstvereins, der Kunsthalle Bremen sowie der Sektion Bildende Kunst der Berliner Akademie der Künste. Seit 2012 lebt er als Pensionär und freier Kurator in Berlin.

