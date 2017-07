Schon in seiner frühen Jugend hörte Peter Härtling Schuberts "Winterreise" – eine Begegnung mit Folgen. "Die Passage 'Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh' ich wieder aus' war sein Lebensgefühl. Es war etwas, was sein Verhältnis zu Welt bestimmte", so Petersenn.

Musik habe auch Härtlings Schreiben beeinflusst. In seinen vier großen Romanen über Schumann, Schubert, Fanny Hensel und zuletzt Verdi habe Härtling versucht, nach musikalischen Prinzipien zu schreiben und musikalische Motive und musikalische Rhythmik aufzunehmen.

