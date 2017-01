Wo beginnen – am Ende des Lebens dieses bemerkenswerten Staatsoberhauptes? Als Kultusminister in Baden-Württemberg hat Roman Herzog still und heimlich das Latein-Abi noch einmal abgelegt und glänzend bestanden, um auf diese Sprache aufmerksam zu machen. Als Innenminister im Südwesten setzte sich Roman Herzog einer Portion Reizgas aus, um zu testen, was mit diesem Mittel ausgelöst und was verursacht wird. Und als Bundespräsident außer Dienst kümmerte er sich um die fundamentale Frage dieses Landes: Ist Deutschland so organisiert – auch in Bund und Ländern, um rasch und präzise auf sich ständig verändernde Situationen zu reagieren?

Was würde Roman Herzog darauf antworten – heute?! Könnten wir ihn fragen. Er würde politisch antworten und kantig und klar. Und republikanisch und ungeschminkt, unabhängig und ernsthaft und augenzwinkernd auch.

Eine Amtszeit – dann ist’s genug

Als er Bundespräsident wurde, kam er ins Amt mit dem genauen Wissen um die Möglichkeiten und die Grenzen dieses Amtes - als Kommentator des Grundgesetzes wusste Herzog längst, dass ein Bundespräsident so etwas wie eine Mischung ist aus oberstem Notar des Staates und politischem Prediger. Und – für ihn war von Anbeginn klar: Eine Amtszeit, dann ist’s genug. "Der Witz des Amtes", davon war er überzeugt, "besteht darin, dass alle mich lieben, weil ich niemandem weh tun muss!"



Roman Herzog hat gewirkt durch sein Wort und durch seine Geste. An drei Dinge hat er partout nicht geglaubt: Kalorien, Vitamine und Demoskopie. Seine direkte Sprache und sein Humor waren immer durchdacht, auch als er nach seiner Amtszeit immer wieder dafür plädierte das Wahlrecht zu ändern. Und – Brüssel dürfe sich nicht in kleinsten operativen Angelegenheiten verlieren. Gebraucht werde ein starkes, ein sich gewisses Europa und kein geschäftiges. Eine aktuelle Antwort, durchaus.

Als erster deutscher Bundespräsident in Auschwitz

Ist ihm in seiner Amtszeit je etwas unter die Haut gegangen? Roman Herzog danach befragt hat mit seiner Antwort nicht gezögert. Es war Herzog, der als Bundespräsident den Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, den 27. Januar, als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus initiierte.

Es war Herzog, der als erster Bundespräsident in Auschwitz war – schweigend. Und es ist dieser Moment seines Lebens, den er beschreibt: "Plötzlich stand der damalige amerikanische Vize-Außenministers Richard Holbrooke neben mir. Holbrooke ist Jude und er sagt: "Für Sie muss es doch genauso furchtbar sein wie für mich und jetzt stehe ich hier mit Ihnen." "Das", so Roman Herzog, "habe ich ihm nie vergessen."

Birgit WentzienBirgit Wentzien wurde 1959 in Hamburg geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München sowie ein Studium der Kommunikationswissenschaften und Politologie an der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität. Es folgte 1985 bis 1986 ein Volontariat beim SDR in Stuttgart, wo sie bis 1992 als Redakteurin, Moderatorin und Autorin im Bereich Politik tätig war. 1993 ging sie als Korrespondentin nach Berlin, wo sie ab 1999 als stellvertretende Leiterin, ab 2004 als Leiterin des SWR-Studios Berlin amtierte. Seit 1. Mai 2012 ist Birgit Wentzien Chefredakteurin des Deutschlandfunk.