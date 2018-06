Die Soundvielfalt von XXXTentacion reiche von Stücken, die wie Folk-Musik klängen - mit Akustik-Gitarre und sehr softem Gesang -, bis zur komplett übersteuerten Rapmusik, die Einflüsse von Heavy Metal und Punk aufweise, sagte Falk Schacht im Deutschlandfunk. "Genau in dieser Bandbreite liegt die Fasznation für diesen Künstler."

Starke Brüche in der Jugend

XXXTentacion sei sehr umstritten, weil er eine sehr gewalttätige Vergangenheit gehabt und sich nicht dazu bekannt habe. "Was er aufgezeigt hat, waren starke Brüche." Sein Elternhaus und seine Jugendjahre seien nicht einfach gewesen. "Das spielt sich in seiner Musik wider: das Verletzliche und das Aggressive. Diese Extreme kommen in seiner Musik stark vor."