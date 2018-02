Vor dem Weltkrebstag hat der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach für eine gleiche medizinische Behandlung von privat und gesetzlich Versichterten geworben.

Der Bundestagsabgeordnete sagte im Deutschlandfunk, Zentren für Krebstherapien behandelten schwerpunktmäßig Privatpatienten. Gesetzlich Versicherte seien dagegen in der Regel auf das lokale Angebot angewiesen. Denn Spezialisten könnten sich ihre Patienten aussuchen und verdienten deutlich besser an Privatversicherten. Eigentlich müssten diese aber vor allem die schwersten Fälle behandeln, betonte Lauterbach. Er forderte, den Honorarrahmen der Ärzte so anzupassen, dass diese an privat und gesetzlich Versicherten gleich verdienten. Dazu sollten auch Steuermittel verwendet werden.



In Deutschland leben Schätzungen zufolge etwa 3,5 bis 4 Millionen Menschen mit einer Krebserkrankung oder mit einer überstandenen Krebserkrankung. Mit dem morgigen Weltkrebstag will die Deutsche Krebshilfe die Öffentlichkeit für das Thema Prävention sensibilisieren.

